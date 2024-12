Inkomen akkerbouwer daalt fors, relatief goed jaar voor veehouder

Zo profiteren melkveehouders van de gestegen melkprijs, terwijl ook vleeskalverhouders hogere contractvergoedingen ontvangen. Pluimveehouders hebben baat bij gedaalde voerprijzen en ontvangen relatief hoge prijzen voor eieren en vlees.

Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van Wageningen Economic Research. Het instituut komt elk jaar in december met een raming van de inkomens in de land- en tuinbouw. Aantekening daarbij is dat een deel van de producten soms pas in het volgende kalenderjaar verkocht wordt.

Gemiddeld daalt het inkomen van boeren en tuinders met 10.000 euro, maar de verschillen tussen deelsectoren zijn groot. Een op de vijf bedrijven draait zelfs verlies.

Suikerbieten

Akkerbouwers leveren ten opzichte van het vorige jaar 23.000 euro in. De oogst van 2024 levert een gemiddeld bedrijf 89.000 euro inkomen op per zogeheten onbetaalde jaareenheid (de boer zelf plus meewerkende gezinsleden). Het inkomen zit nog wel iets boven het vijfjarig gemiddelde.

De telers hebben te kampen met lagere prijzen voor suikerbieten en consumptieaardappelen. De bietenprijs moet nog bekendgemaakt worden, maar het is vanwege de daling van de suikerprijs op de wereldmarkt al duidelijk dat die aanzienlijk lager zal uitpakken dan de afgelopen twee jaar.

Aardappelverwerkers hebben genoeg aardappelen op contract ingekocht, terwijl in het buitenland sprake was van uitbreiding van het areaal en een goede oogst. De onderzoekers schatten in dat Nederlandse telers gemiddeld een 5 procent lagere prijs voor hun consumptieaardappelen ontvangen.

De graanprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Bovendien viel de oogst volgens de Wageningse rekenmeesters „erg tegen” door het natte weer in het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024.

Melkprijs

Melkveehouders zien hun inkomen met 9000 euro stijgen naar 74.000 euro. Terwijl er minder melk op de markt komt, neemt de vraag naar zuivelproducten toe. Daardoor valt de melkprijs naar verwachting 8,5 procent hoger uit dan vorig jaar.

In de vleeskalverhouderij is een aantal bedrijven gestopt. Mede vanwege het gekrompen aanbod neemt de contractvergoeding voor de vleeskalverhouders met 11 procent toe. Dat is volgens de onderzoekers ruim voldoende om de gestegen kosten van onder meer mestafzet en rente op te vangen. Het doorsnee inkomen stijgt met 10.000 euro en ligt nu 20.000 euro boven het vijfjarig gemiddelde.

De inkomens in de varkenshouderij waren vorig jaar bijzonder hoog. Dit jaar zijn ze een stuk lager, hoewel ze nog behoorlijk boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar liggen. Door een gestegen productie in andere Europese landen daalden de prijzen van biggen en vleesvarkens respectievelijk met 12 en 9 procent. Varkensvoer werd ook goedkoper, doordat de handelsstromen zijn genormaliseerd na de eerdere verstoring vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Maar die meevaller kon de daling van de opbrengsten van de varkenshouders niet compenseren.

Voer

Ook pluimveehouders profiteren van goedkoper voer voor hun dieren. De prijs van vleeskuikenkorrels is op jaarbasis met zo’n 10 procent gedaald. Vooral doordat de voerkosten in deze branche zo’n 60 procent van de totale bedrijfskosten uitmaken, zien vleeskuikenhouders hun inkomen met 36.000 euro toenemen tot 277.000 euro.

Leghennenhouders weten het bijzonder hoge inkomen van 2023 niet vast te houden. Eieren brengen circa 5 procent minder op dan vorig jaar. Relatief blijven de eierprijzen hoog, dankzij een wereldwijd krap aanbod doordat veel landen kampen met vogelgriep.

Fruit

De fruittelers zagen hun oogsten teruglopen, net als collega’s in andere Europese landen. Weliswaar is er daardoor zicht op hogere prijzen voor appels en peren, maar dat is onvoldoende om de eveneens toegenomen kosten van met name ingehuurde arbeid op te vangen.

Telers van snijbloemen en komkommers profiteren van hogere prijzen. De daling van de gasprijs heeft twee effecten: tuinders zijn goedkoper uit als het gaat om het verwarmen van hun kassen, maar de verkoop van stroom uit warmtekrachtkoppeling levert minder neveninkomsten op.