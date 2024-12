Unilever verkoopt voedselmerk Unox aan Zwanenberg Food Group

Er werden geen financiële details gemeld over de verkoop van Unox en Zwan die volgend jaar afgerond moet worden. De merken zijn beide bijna honderd jaar onderdeel geweest van Unilever, aldus het bedrijf. Zwanenberg wil ook de productielijnen van Unilever voor soepen in stazakken overnemen. Eerder nam dat bedrijf uit Almelo al een Unox-fabriek in Oss over.

De vlees- en soepproducten van Unox en Zwan vereisen volgens Unilever onder meer een specifieke toeleveringsketen, waardoor ze „minder schaalbaar zijn binnen de bredere voedingsmiddelenportfolio”. Unox Noodles en Cup-a-Soup-producten blijven nog wel onderdeel van die tak van Unilever.

Het Finse Paulig neemt Conimex over voor een niet nader genoemd bedrag. Conimex staat bekend om zijn assortiment aan maaltijdingrediënten, kroepoek, soepen, sauzen en kruiden.

Unilever wil zich richten op zijn belangrijkste merken, zoals Knorr, Hellmann’s en Dove. Wereldwijd telt Unilever ongeveer vierhonderd merken.