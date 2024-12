Sandalenmerk Birkenstock verdient meer met dichte instapper

De omzet is in het vorige kwartaal met 22 procent gestegen tot 456 miljoen euro. Het bedrijf profiteert van de groeiende vraag naar gesloten instappers, schoenen en laarzen die vaak een hoger prijskaartje hebben dan de klassieke sandalen. Die producten maken nu ongeveer een derde uit van Birkenstocks omzet, aldus het bedrijf.

Topman Oliver Reichert wil investeerders ervan overtuigen dat Birkenstock zijn succes kan doorzetten door modieus te blijven, zijn productiecapaciteit in Duitsland en Portugal uit te breiden en zich te richten op landen als China en India, waar Birkenstock nog geen schoeisel verkoopt. Vorig jaar maakte het schoeiselbedrijf al de stap naar de aandelenbeurs in New York.