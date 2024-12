Gelderland wil dat ‘lekkende’ stortplaats in 2027 is afgedekt

Nog sneller dan 2027 lukt volgens de Gelderse gedeputeerde Ans Mol niet. „Daar is de stort nu niet stabiel genoeg voor. Eerst moeten de zijkanten van de bult verstevigd worden; daarna kan de bovenkant worden afgedekt”, zei de BBB-politica in de Statenvergadering, na vragen van GroenLinks en PvdA.

De stortplaats werd voorheen gebruikt voor afval van lokale papierfabrieken. In 2019 is daar 230.000 ton aan staalslakken overheen gelegd. Dat zijn de steenachtige resten die ontstaan bij de productie van staal bij Tata in IJmuiden. Bovenop de uitgestrekte bult liggen ongeveer 17.000 zonnepanelen. Uit de staalslakken komen schadelijke stoffen vrij als ze in contact komen met water. Omwonenden en actiegroepen maken zich zorgen om de situatie in Eerbeek, waar de bult ‘lekt’. Recentelijk werden rond de stortplaats ook nog verhoogde concentraties PFAS aangetroffen.

Volgens Mol is het weghalen van de staalslakken geen optie. „Dat is een wel heel verstrekkende maatregel. Dat levert niet alleen veel verkeersbewegingen op, maar er moet ook een andere bouwstof worden gezocht. En daarnaast moeten de staalslakken dan ergens anders worden gestort, waar ze wel een nuttige toepassing kunnen zijn. Die afzetmarkt is heel krap. We zouden het probleem dan ook alleen verplaatsen.” De gedeputeerde zegt de zorgen van omwonenden te begrijpen. „Ik ben nog steeds van mening dat ze gerust kunnen slapen. Dat ze dat niet doen omdat ze zorgen hebben, begrijp ik. Maar we hebben de situatie onder controle.”