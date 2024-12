Krijgt de ark van Noach een nieuwe functie in Israël of wordt het een appartementencomplex? 

De veiling van de ark van Noach sluit woensdagavond om 19.01 uur. Er zijn meerdere gegadigden; woensdagochtend was er vijf keer op het schip geboden. Later vandaag volgt in ieder geval nog een bod van ondernemer Daniël Vandy.

Vandy hoopt dat hij de ark kan „teruggeven” aan Israël en het Joodse volk. Begin december startte hij daarom de crowdfundingsactie ”Breng de ark thuis”. De actie moest minimaal 500.000 euro opbrengen om een bod te kunnen uitbrengen. Vandys teller stond woensdagochtend op iets meer dan een ton, waarmee zijn droom niet uit leek te komen.

Daarnaast had hij echter nog de toezegging van een Israëlische investeerder, die een miljoen euro beschikbaar stelde om de het Bijbelse vaartuig te kopen en naar Israël te brengen. Maar deze kon het geld niet vrijmaken voor de sluiting van de veiling. Een Nederlandse ondernemer meldde zich woensdagochtend om half acht echter om garant te staan.

De investeerder had Vandy op Groot Nieuws Radio horen vertellen over zijn plan met de ark en gaf aan borg te willen staan voor voor het geld. In de loop van de dag zal het bedrag bijgeschreven worden en kan Vandy zijn eerste bod uitbrengen, vertelt hij. Het telefoontje ontroerde hem. „We hebben een God van wonderen.”

Appartementen

De veiling is daarmee nog geen gelopen race, want er zijn meer geïnteresseerden. Vandy verwacht dat de beslissing in het laatste half uur zal vallen. De officiële sluiting van de veiling is ingesteld op 19.01 uur, maar daar kan steeds drie minuten aan toegevoegd worden bij een nieuw bod. „De tegenpartij is een rijke, machtige partij”, aldus Vandy. De concurrent die Vandy vreest is Ubuntu Wonen, een bedrijf dat een ondernemingsplan heeft opgesteld om de ark om te bouwen tot 150 appartementen.

Ook als hij uiteindelijk niet het hoogste bod uit kan brengen, houdt Vandy hoop. „Bouwer Johan Huibers heeft uiteindelijk het recht om te zeggen of de koop doorgaat. Hij heeft acht jaar aan de ark gewerkt en zal ongetwijfeld willen dat deze nu een respectabel doel krijgt. Dus ik heb er een positief gevoel over.”

Verbinding

Als het plan slaagt en de ark een bestemming in Israël krijgt, zal hij daar opnieuw worden opengesteld voor publiek. „Wat Nederland heeft kunnen proeven van de ark, willen we in Israël ook aanbieden”, licht Vandy toe. „Met de ark willen we het Bijbelse verhaal vertellen. Het was Gods escaperoute om de mensen en schepping te redden.”

Vandy ziet ook een verbindende functie voor de ark in Israël. „Het mooie in Israël is dat Joden, christenen en moslims er samenkomen. Alle drie religies kennen het verhaal van de zondvloed uit Genesis. Ik hoop dat de ark hen kan verbinden en Gods Woord en grootheid zichtbaar kan maken.”

Reusachtig

De bedoeling is om het schip een nieuwe plek te geven in Tel Aviv-Jafo. Daarmee komt de ark niet echt thuis, geeft Vandy toe. „Dan zou hij naar de Ararat moeten. Of in de woestijn, waar Noach hem bouwde. Joodse mensen die ik sprak zeiden al dat we hem misschien naar de Negev woestijn konden tillen. Maar zij hebben niet echt een idee van hoe reusachtig de ark is.”

De Het schip ligt sinds 2016 in Krimpen aan den IJssel en is sinds die tijd ook gesloten voor bezoekers. Voor die tijd lag het schip in Dordrecht, waar het als museum was opengesteld voor publiek. Meer dan 100.000 mensen bezochten de ark, die de Bijbelse tijd in detail uitbeeldt.

Johan Huibers begon in 2007 met de bouw van de ark. Het schip is 122 meter lang, 29 meter breed en 27 meter hoog en werd in 2008 aangemeerd in Dordrecht.