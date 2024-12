Inflatie eurozone loopt iets minder sterk op dan voorzien

Economie

De inflatie in de eurozone is in november iets minder sterk opgelopen dan eerder voorzien. De inflatie liep afgelopen maand op tot 2,2 procent op jaarbasis, meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van definitieve cijfers. In een eerdere voorlopige raming werd nog uitgegaan van een inflatie van 2,3 procent. In oktober stegen de consumentenprijzen in het eurogebied met gemiddeld 2 procent.