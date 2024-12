Raad van State beperkt schuiven met stikstofruimte verder

De hoogste bestuursrechter heeft uitspraak gedaan in twee zaken waarin salderen een grote rol speelde. Die gingen over vergunningen die de provincie Noord-Brabant had afgegeven voor de Amercentrale in Geertruidenberg en destructiebedrijf Rendac in Son en Breugel. Voor beide bedrijven moet de provincie op basis van de nieuwe richtlijnen een nieuwe beoordeling maken.

De Raad van State zelf verwacht ook gevolgen voor andere bedrijven, zowel voor de aanvraag van nieuwe vergunningen als voor vergunningen die tussen 2020 en 2025 zijn aangevraagd. Bedrijven uit die laatste categorie krijgen wel nog een overgangsperiode, tot 2030.

De wijzigingen waren onder meer nodig door recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie. Ook bleek dat rechtbanken in Nederland de afgelopen jaren verschillend omgingen met intern salderen.