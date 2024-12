Brussel bezorgd om economie ondanks recordwerkgelegenheid

Nederland is een van de negen EU-landen die extra in de gaten worden gehouden vanwege economische risico’s. In voorgaande jaren waarschuwde Brussel Nederland vooral voor de hoge private schulden en problemen op de woningmarkt. Ook grote economieën als Duitsland en Italië staan op de zorgenlijst. Estland is als nieuwste land toegevoegd vanwege een verslechterend concurrentievermogen, een verslechterende handelsbalans en stijgende huizenprijzen.

„De EU wordt geconfronteerd met serieuze structurele uitdagingen die onze welvaart op lange termijn bedreigen,” zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. „Er is dringend actie nodig.”

De arbeidsproductiviteit in Europa blijft achter bij concurrenten als de Verenigde Staten en China. Eurocommissaris Stéphane Séjourné wil daarom meer investeren in innovatie. Hij pleit voor „een gezamenlijk plan” voor het uitbannen van de uitstoot van koolstofdioxide en „concurrentievermogen om de transitie te versnellen en de energiekosten te verlagen.”

In het voorjaar volgen concrete aanbevelingen per land. Dan wordt ook duidelijk welke specifieke maatregelen Nederland moet nemen. De ministers van Financiën buigen zich de komende tijd over de voorstellen.