Onderzoek: private vakantieverhuur blijft achter in Nederland

Private vakantieverhuur is volgens deskundigen van het financiële concern in ons land goed voor slechts 7 procent van de overnachtingen, terwijl dit in bijvoorbeeld Frankrijk op 27 procent ligt. Ook in Duitsland en België liggen de cijfers met respectievelijk meer dan 10 en meer dan 20 procent beduidend hoger dan hier.

Wat ook opvalt, is dat het marktaandeel in die andere landen door de tijd heen toeneemt. ABN AMRO merkt op dat private vakantieverhuur in de buurlanden steeds meer een concurrent is van hotels, vakantieparken en campings. In Nederland stijgt het aantal overnachtingen via private vakantieverhuur wel, maar het aandeel blijft stabiel.

„Een mogelijke oorzaak voor het lage aandeel in Nederland is het ontmoedigingsbeleid van Amsterdam, een van de grootste toeristische trekpleisters van het land”, opperen de deskundigen van de bank. „Inwoners mogen hun woning alleen verhuren met een vergunning waaraan een flink aantal regels zijn verbonden. De afschrikkende werking van boetes bij verhuur zonder vergunning of het niet voldoen aan de gestelde regels lijkt dus te werken.”

Maar het zou wel kunnen dat de private vakantieverhuur hier komende jaren nog verder gaat groeien, geven de onderzoekers aan. Ze houden er rekening mee dat de concurrentiepositie van hotels en vakantieparken vanaf 2026 wel eens kan verslechteren als gevolg van de voorgenomen verhoging van de btw naar 21 procent. „Hoewel private logiesverstrekking ook btw-belast is, kunnen verhuurders met een jaaromzet van minder dan 20.000 euro gebruikmaken van de vrijstelling binnen de kleineondernemersregeling, waardoor de verhoging weinig effect op deze groep zal hebben.”