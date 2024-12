BBB en VVD willen fermere aanpak stalbezettingen mogelijk maken

BBB-leider Caroline van der Plas noemt dit besluit van de rechter „een urgent signaal dat de huidige wetgeving tekortschiet”. Veehouders worden volgens haar onvoldoende beschermd. „Stalbezettingen zijn een directe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van boeren en hun gezinnen. Ze wonen en werken op hetzelfde erf, en het gevoel van veiligheid wordt compleet weggevaagd als activisten daar zomaar kunnen binnendringen zonder serieuze consequenties.”

VVD’er Thom van Campen valt haar bij. „Het is niet normaal dat activisten zich bijna straffeloos toegang verschaffen tot agrarische bedrijven”, vindt hij. „Dat accepteer je toch ook niet in je eigen huis? Het is hoog tijd dat hier paal en perk aan wordt gesteld.”

De partijen willen de wet zo aanscherpen dat stalbezettingen voortaan worden beschouwd als huisvredebreuk of inbraak, ook als er geen sprake is van braak of vernieling. Een meerderheid in de Tweede Kamer riep het kabinet vorig jaar al op stalbezettingen zwaarder te bestraffen. BBB en VVD, die allebei deelnemen aan het huidige kabinet, vinden dat daar nog onvoldoende aan is gedaan.