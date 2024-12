Onderzoek naar mogelijke vergiftiging moeder Russische dissident

De vrouw is opgenomen op de isolatieafdeling van het Charité-ziekenhuis in Berlijn. De politie meldt dat haar bloed, kleding en appartement worden onderzocht. Een woordvoerder kon nog niet zeggen of de vrouw inderdaad vergiftigd is en of er een zenuwgas is gebruikt.

Kara-Murza bevestigde op sociale media dat zijn moeder in een ziekenhuis in Berlijn ligt, nadat diverse media erover hadden bericht. „Maar de vermoedens van vergiftiging of een hartaanval zijn gelukkig niet bevestigd”, voegde de Kremlincriticus eraan toe.

De Russische autoriteiten pakten Kara-Murza in 2022 op. Hij kreeg een gevangenisstraf van 25 jaar voor zijn kritiek op de Russische invasie in Oekraïne. Hij kwam afgelopen zomer vrij bij een grote gevangenenruil tussen het Westen en Rusland. Kara-Murza overleefde zelf twee pogingen tot vergiftiging.