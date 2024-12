240 lokale bestuurders vroegen advies over hun veiligheid

Op 1 januari is een regeling in werking getreden om bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen beter te beveiligen. Na een advies kunnen burgemeesters bijvoorbeeld een aangepaste brievenbus krijgen waar niets in kan worden gegooid, of kogelwerend glas. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken kan niet zeggen hoe vaak daadwerkelijk maatregelen zijn genomen.

Onderzoeksbureau Ipsos I&O meldde deze dinsdag dat iets minder lokale bestuurders en politici afgelopen jaar te maken kregen met verbaal geweld. Meldingen van fysiek geweld en intimidatie bleven min of meer op hetzelfde niveau als in 2022. In totaal zei 45 procent van de lokale bestuurders en politici dat ze fysieke of verbale agressie of intimidatie hadden meegemaakt.