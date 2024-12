Naast Nederland ook blokkade Duitsland tegen Servië

Dit betekent dat Servië eerst een aantal concrete verbeteringen moet doorvoeren, voordat een volgende stap in het toetredingsproces tot de EU kan worden gezet. Voor elke nieuwe stap moeten alle 27 lidstaten instemmen. Alleen de blokkade van Nederland was al genoeg, maar Veldkamp zei maandagavond te hopen daarvoor de steun van meer landen te krijgen.

De EU-ministers hebben dinsdag geen termijn afgesproken waarop Servië „tastbare stappen” moet hebben gezet op het gebied van de rechtsstaat, zei Veldkamp. Zo is de persvrijheid niet goed geregeld. Dat geldt ook voor het in lijn brengen van het Servische buitenlandbeleid met het EU-buitenlandbeleid.

„Mijn ervaring met EU-uitbreidingen is dat als je de dingen soms scherp stelt er dingen in beweging kunnen komen”, zei Veldkamp. „Ik hoop dat dit met Servië het geval is en dat ze de boodschap ook begrepen hebben.”