Ouderenzorg ontevreden over zorgoverleg, maar blijft wel praten

ActiZ wijst erop dat „met hetzelfde aantal medewerkers steeds meer kwetsbare ouderen zorg moeten krijgen”. De koepel wil dat de ouderenzorg nieuwe medewerkers aantrekt en dat de mensen die er nu werken behouden kunnen blijven. Daarom moet er ruimte komen om de salarissen te verhogen en moet er structureel geld komen voor stages en opleidingen, anders blijven ambities „hangen in goede bedoelingen”, vindt ActiZ.

ActiZ is een van de twaalf zorgorganisaties die twee jaar geleden afspraken maakten met het ministerie van Volksgezondheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat Integraal Zorgakkoord moet ervoor zorgen dat minder mensen zorg nodig hebben en dat er wel genoeg zorg beschikbaar is. Dat moet onder meer worden bereikt door mensen gezonder te laten leven. Door vergrijzing zijn er in de komende jaren steeds meer mensen die een beroep op zorg moeten doen, terwijl er steeds minder werknemers zijn om die zorg te kunnen geven.

In de afgelopen maanden onderhandelden de partijen met elkaar over nieuwe, uitgebreidere afspraken. Uit woede over bezuinigingen op de zorg hebben de koepelorganisaties voor ziekenhuizen (NVZ), academische ziekenhuizen (NFU) en privéklinieken (ZKN) en de beroepsverenigingen voor medisch specialisten (FMS) en verpleegkundigen (V&VN) maandag echter besloten dat ze voorlopig niet meer meepraten. Eerder schortte de VNG haar deelname aan het overleg al op.