EU geeft miljard euro extra voor opvang Syriërs in Turkije

Turkije heeft „consequent de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor de opvang van miljoenen Syrische vluchtelingen door de jaren heen. De EU heeft Turkije daarin gesteund”, zei Von der Leyen. Sinds 2011 heeft de EU bijna 10 miljard euro ter beschikking gesteld voor hulp aan vluchtelingen.

De voorzitter benadrukte dat terugkeer van Syrische vluchtelingen altijd vrijwillig en veilig moet zijn, of ze nu in Turkije of in een andere EU-lidstaat verblijven. De Europese Unie werkt samen met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR om ervoor te zorgen dat aan die noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, zei Von der Leyen op een persconferentie na een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

„De val van het Assad-regime geeft het Syrische volk hoop, maar het gebrek aan voorspelbaarheid vraagt om uiterste voorzichtigheid”, benadrukte de voorzitter van de Europese Commissie.