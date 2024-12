UNHCR verwacht dat komend halfjaar een miljoen Syriërs terugkeren

„In een paar dagen tijd is de kaart van Syrië er heel anders uit komen te zien. Vele frontlinies die al jaren bestonden, hebben plaatsgemaakt voor vrije doorgang - iets dat nog maar een paar weken geleden heel moeilijk voor te stellen was”, zei de vertegenwoordiger in Syrië Gonzalo Vargas Llosa eerder dinsdag. Dat levert volgens hem kansen op voor mensen die terug willen en ook voor hulpverleningsorganisaties. Die organisaties hebben daar wel meer geld voor nodig, voegde UNHCR-chef Filippo Grandi daaraan toe.

Sinds 2011 zijn miljoenen Syriërs naar het buitenland gevlucht. De meesten, ongeveer drie miljoen, zitten in buurland Turkije. Volgens Rema Jamous Imseis zijn er sinds de val van Assad een paar duizend mensen teruggekeerd, met name vanuit Turkije, Libanon en Jordanië. De VN-vluchtelingenorganisatie houdt de grensposten in de gaten, omdat de Syrische overheid dat onder de nieuwe leiders nog niet voor elkaar krijgt.

Een aantal landen, waaronder Nederland, heeft de behandeling van asielzaken van Syriërs voorlopig gestaakt. Daar worden pas besluiten genomen als er meer duidelijkheid is over de toekomst van het land. De UNHCR herhaalde een eerdere oproep dat landen asielaanvragen eigenlijk gewoon moeten blijven behandelen.