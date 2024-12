Europese Commissie onderzoekt TikTok om Roemeense verkiezingen

Vorige week oordeelde het Roemeense hooggerechtshof dat de eerste ronde van de presidentsverkiezingen over moet worden gedaan. Na de onverwachte overwinning van de rechts-radicale Calin Georgescu kwamen berichten naar buiten dat hij zou hebben geprofiteerd van de wijdverbreide video’s op TikTok. De veiligheidsraad van Roemenië zei ook dat het land doelwit was geweest van „Russische hybride aanvallen”.

De Europese Commissie gaat nu na of de algoritmes waarmee TikTok video’s aanbeveelt wel in lijn zijn met de Digital Services Act, die voor sociale media in Europa geldt. Ook richt het onderzoek zich op het beleid van TikTok rond politieke advertenties en betaalde video’s over politieke kwesties.