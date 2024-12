Rechtbank seponeert procedure tegen christelijke taxichauffeur

Mashali ontving in oktober 2023 een brief van de stad Essen waarin hij gedreigd werd met een boete als hij de sticker met tekst ”Jezus – Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” niet van zijn taxi zou halen. Volgens de stad was er sprake van ongepaste religieuze reclame.

De voormalige Iraanse moslim stelde echter dat het verbod strijdt met fundamentele mensenrechten als vrijheid van godsdienst. De christelijke bekeerling weigerde dan ook de tekst te verwijderen. „Voor mij is het Bijbelvers een manier om te getuigen”, zei hij eerder dit jaar tegen het Reformatorisch Dagblad.

Zonder dat Mashali de sticker verwijderde, heeft de rechtbank de boete nu geseponeerd. Wel heeft de Duitser het voertuig dat hij als zelfstandig taxichauffeur gebruikte, inmiddels ingeleverd en werkt hij in loondienst bij een ander taxibedrijf.