RMU: Wet toezicht informeel onderwijs disproportioneel

Dat is de kern van een notitie waarmee de RMU protesteert tegen de dreigende komst van de wet.

De notitie, opgesteld door hoogleraar staatsrecht Broeksteeg en bijzonder hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving Zondag, is samengesteld in het kader van de zogenoemde internetconsultatie, waarmee de overheid de mening van burgers over nieuwe wetten probeert te peilen. De internetconsultatie over deze wet, die nog loopt tot 7 januari, leverde tot nu toe 2397 openbare reacties op.

In de notitie valt te lezen dat de nieuwe wet vooral op gespannen voet staat met de grondwettelijk beschermde vrijheden van godsdienst en vereniging. De wetgever mag daar alleen inbreuk op maken als dat proportioneel is, dat wil zeggen: als er geen lichtere maatregelen denkbaar zijn om het doel –het voorkomen van haatzaaiend of discriminerend onderwijs– te voorkomen. Volgens beide hoogleraren valt niet in te zien waarom het toepassen van het strafrecht in dezen tekort zou schieten. Daartoe wijzen ze erop dat er in Nederland ooit een imam is veroordeeld omdat hij zich in een rouwdienst opzettelijk beledigend uitliet over andersgelovigen. Het strafrecht reikt dus al heel ver.

De hoogleraren benoemen ook een aantal uitvoeringsproblemen die de effectiviteit van de wet zullen aantasten, als die er komt. Zo heeft de onderwijsinspectie al laten weten een extra rol als toezichthouder op het informele onderwijs niet te zien zitten.

Ook mag de overheid niet zomaar binnenvallen in kerkdiensten om te horen wat daar wordt gezegd. „Het voorgestelde toezicht is om die reden mogelijk moeilijk toepasbaar.” Al met al zou het in hun ogen een te vergaande stap zijn als het kabinet de wet zou doorzetten. „Wij achten het niet juist om muggen met kanonnen te bestrijden”, zo rondt de notitie af.