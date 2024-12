Machtigen van de troon gestoten

Wim van Egdom schrijft over het dagelijks leven. En meer. Soms met een knipoog.

Er kunnen van die momenten zijn dat voor je gevoel alles samenvalt. Toen ik hoorde dat de Syrische president Assad als een dief in de nacht naar Rusland was gevlucht, begon in mijn hoofd een Bijbeltekst uit de lofzang van Maria te resoneren. „Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken.” Misschien komt het door de tijd van het jaar. Want die decembermaand is al eerder in de geschiedenis een moment van grote omwentelingen geweest.

Zo herinner ik me dat we net voor Kerst begin jaren tachtig in ons land druk waren met de gebeurtenissen in Polen. Daar gistte het en leek het communistische regime op z’n laatste benen te lopen.

Jaren later, in 1989, was er die eerste kerstdag waarop het nieuws naar buiten kwam dat de Roemeense leider Ceausescu samen met z’n vrouw was doodgeschoten door opstandelingen tegen zijn dictatuur. We brachten de kerstdagen door bij familie. Nu nog staat het beeld op m’n netvlies van mijn tante die van de trap afkwam en zei dat ze net op de radio had gehoord dat de Roemeense dictator was doodgeschoten. Waarop m’n vader, Bijbelvast als hij was, zei: „Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken.”

Het Evangelie is niet politiek, maar heeft wel invloed op de politiek

Ja, ik weet dat het gevaarlijk is om actualiteiten zo direct op Bijbelteksten te binden. Want was de standrechtelijke executie van Ceausescu juridisch gezien wel juist? En hoe vrij is Syrië werkelijk nu er islamisten aan de macht komen? Komen zeker christenen daar niet van de regen in de drup?

En toch… Tóch kan ik het een niet los zien van het ander. Is dat m’n opvoeding? Of is het ook de hoop dat hier en nu soms iets zichtbaar wordt van Gods Rijk van gerechtigheid dat komen zal?

Stop met dat politieke evangelie, hoor ik in gedachten iemand zeggen. Want de boodschap van het Evangelie ís niet politiek maar geestelijk. Dat klopt. Maar de boodschap van het Evangelie heeft, als het goed is, wel invloed op de politiek. Omdat het kruis van Christus twee balken heeft, een verticale en een horizontale, is de boodschap van het Evangelie ook altijd tweeledig. Zonder de horizontale dwarsbalk is het kruis niet compleet.