Verdachten discriminerende projecties Erasmusbrug staan terecht

Justitie beschuldigt het tweetal ook van dergelijke projecties op de stadhuizen van Alkmaar en Eindhoven, in respectievelijk januari en februari 2023. De verdachten zijn de 26-jarige John A. uit Zwijndrecht en de 36-jarige Daniil S. uit Landgraaf. Het tweetal zou tot de actiegroep White Lives Matter behoren.

Op de Erasmusbrug werden teksten geprojecteerd als ‘White lives matter’ en ‘we must secure the existence of our people and a future for white children’ (‘We moeten het voortbestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen veiligstellen’). Op het stadhuis in Eindhoven waren daarna teksten zoals ‘Houd Lampegat blank’ en ‘Alaaf namens Blank Nederland’ te zien. De acties komen volgens het OM neer op groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie.

Justitie verdenkt A. daarnaast ook van het bezit van discriminerende stickers. Ook zou hij op twee Telegramkanalen strafbare afbeeldingen hebben geplaatst.

De beide verdachten kregen in maart 2023 van de rechtbank in Breda taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen opgelegd, voor het plakken van racistische stickers en het uitschelden van twee slachtoffers, waarbij een zwarte man is geslagen.