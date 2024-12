Doden schietpartij op school Wisconsin zijn docent en tiener

Zeker zeven gewonden zijn in verschillende ziekenhuizen opgenomen. Twee van hen zouden in kritieke toestand verkeren. Van vier anderen is duidelijk dat hun verwondingen niet levensbedreigend zijn.

Volgens de politie is het motief voor de schietpartij nog niet duidelijk. De schutter was al overleden toen de politie bij de school arriveerde. De politie meldt dat de schietpartij zich tot één ruimte heeft beperkt. Ter plaatse werd een pistool aangetroffen.

De schietpartij vond maandagochtend plaats op de Abundant Life Christian School in Madison, de hoofdstad van Wisconsin. Ongeveer vierhonderd leerlingen volgen er basis- en voortgezet onderwijs.