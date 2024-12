Nasdaq en S&P 500 breken records, techsector leidt kerstrally

De S&P 500-index eindigde 0,4 procent hoger op 6074,08 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,2 procent tot 20.173,89 punten. De S&P 500 is dit jaar ruim 28 procent gestegen en de Nasdaq stevent af op een jaarwinst van meer dan 33 procent. „De laatste eindsprint van het jaar is ingezet. Dit is de kerstrally die bijna precies op tijd plaatsvindt”, zei een beurshandelaar van handelsplatform IG.

De Dow-Jonesindex sloot maandag met een min van 0,3 procent op 43.717,48 punten. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven koerst desondanks af op een jaarwinst van bijna 16 procent.

De laatste volle handelsweek van het jaar staat in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. Woensdag wordt duidelijk of de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank de leenkosten in de VS verder omlaag brengen. Op de financiële markten wordt gerekend op een renteverlaging met een kwart procentpunt.

Naast Broadcom, was ook branchegenoot Micron Technology (plus 5,6 procent) en elektrische autofabrikant Tesla (plus 6,1 procent) in trek bij beleggers. Aankomend president Donald Trump overweegt een meldplicht voor auto-ongelukken te schrappen, meldde persbureau Reuters zondag. Met de stap zou de nieuwe regering Tesla-baas en Trump-adviseur Elon Musk helpen.

MicroStrategy behoorde aanvankelijk tot de winnaars in New York, maar eindigde maandag een fractie lager. Het Amerikaanse softwarebedrijf wordt volgende week opgenomen in de techgraadmeter Nasdaq 100. De beurswaarde van MicroStrategy is dit jaar al meer dan verzesvoudigd. Dat komt vooral door de sterke opmars van de bitcoin. Als onderdeel van zijn bedrijfsvoering investeert de onderneming namelijk flink in de digitale munt, die maandag een recordniveau bereikte van meer dan 107.000 dollar.