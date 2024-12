Nederlandse oliehandelaar op lijst nieuwe EU-sancties

Het prijsplafond voor de handel in Russische olie was een van de vergeldingsmaatregelen voor de inval in Oekraïne. Om te voorkomen dat olie-inkomsten de Russische oorlogskas te veel zouden spekken, werden westerse rederijen, verzekeringsmaatschappijen en andere dienstverleners verboden mee te werken aan de verkoop van Russische olie boven een bepaalde prijs.

De in Zaandam geboren zakenman Troost (55) is al jaren werkzaam als oliehandelaar in de internationale oliehandel. Zijn bedrijf Paramount is gevestigd in het Zwitserse Genève.

Het Verenigd Koninkrijk legde Paramount in november vorig jaar al sancties op, omdat het zou hebben geholpen bij het omzeilen van boycotmaatregelen tegen Russische olie.

De EU kwam maandag voor de vijftiende keer met een sanctiepakket tegen Rusland en bedrijven en personen die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne.