Doden en gewonden door schietpartij op Amerikaanse school

De politie trof de vermeende schutter bij aankomst dood aan. Politiechef Shon Barnes zei tijdens een persconferentie dat dit een jong persoon was. Gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Barnes sprak van een „verdrietige dag voor de gemeenschap en ons land”.

De schietpartij vond maandagochtend plaats op de Abundant Life Christian School in Madison, de hoofdstad van de staat Wisconsin. Ongeveer vierhonderd leerlingen volgen hier basis- en voortgezet onderwijs. De politie heeft nog geen informatie gedeeld over het aantal slachtoffers onder de leerlingen.

Een functionaris van het Witte Huis meldt dat president Joe Biden op de hoogte is gesteld van de gebeurtenissen in Madison.

Er zijn dit jaar 322 schietpartijen geweest op scholen in de Verenigde Staten, meldt de K-12 School Shooting Database, een organisatie die informatie bijhoudt over zogeheten school shootings. Dat is volgens de database het op een na hoogste aantal sinds 1966. Vorig jaar was een recordjaar met 349 schietpartijen.