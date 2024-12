Frans parlement keurt wetsvoorstel goed om begroting te verlengen

De Franse grondwet staat toe dat een speciale wet wordt aangenomen in de Nationale Vergadering, de Franse Tweede Kamer, die de bepalingen over belastingverhoging en uitgaven uit de huidige begroting verlengt in het geval dat er geen fatsoenlijke begrotingswet is. Met de wet moet onderbreking van de openbare diensten worden voorkomen.

De Franse Senaat buigt zich woensdag over de wet. Deze moet voor 31 december worden bekrachtigd om te kunnen garanderen dat openbare diensten niet worden onderbroken.