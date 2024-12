SoftBank doet ‘historische’ investering van 100 miljard in VS

Trump noemde de investering een „historische stap” en een teken van vertrouwen in de toekomst van Amerika. Hij zei dat het zou bijdragen aan het opbouwen, creëren en laten groeien van kunstmatige intelligentie, opkomende technologieën en andere toekomstige industrieën in de Verenigde Staten. Het geld wordt in een tijdsbestek van vier jaar geïnvesteerd.

Tijdens de aankondiging probeerde Trump de Japanse investeerder te overtuigen de investering te verdubbelen naar 200 miljard dollar. Son gaf aan het te zullen proberen. Na Trumps eerste verkiezingsoverwinning in 2016 beloofde SoftBank al 50 miljard dollar aan investeringen.