Meer EU-landen willen vertrek Russen uit Syrië

Voor de start van die bijeenkomst legde minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) die voorwaarde op tafel. Volgens Kallas willen meer EU-ministers dat het nieuwe Syrische leiderschap „zich moet ontdoen van de Russische invloed in Syrië”. Het is voor de Russen een basis om acties in Afrika uit te voeren, maar ook in de zuidelijke buurlanden van Rusland. „Dit is zeker ook een zorg voor de Europese veiligheid.”

Ook verschillende Arabische landen denken er zo over, hoorde Kallas toen zij dit weekend in Jordanië was om de ontwikkelingen in Syrië te bespreken met een aantal Arabische leiders. Ook zij hebben zorgen over de Russische invloed in Syrië „die ze daar niet nodig hebben en niet willen”, zei de EU-buitenlandchef. Het is volgens haar zeker een onderwerp waarop de EU kan samenwerken met een aantal Arabische landen.