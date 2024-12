Gelderland keert 2 miljoen subsidie voor wolfwerende rasters uit

De provincie meldde dat met de rasters 21.000 schapen en geiten, ruim 4600 runderen, paarden, ezels en pony’s en ruim 1000 varkens, lama’s, alpaca’s, damherten en edelherten beter zijn beschermd.

Verder liet de provincie weten dat uit DNA-onderzoek is gebleken dat het bij twee aanvallen op honden in augustus om wolven ging. De aanvallen vonden plaats bij natuurgebied het Zandbos in Nunspeet en een hondenlosloopgebied in Harderwijk.

Normaal gesproken onderzoekt Wageningen University of het om wolvenaanvallen gaat. Maar het onderzoeksinstituut gaf aan dat de methode die zij nu gebruiken niet geschikt is voor incidenten tussen een wolf en een hond. Gelderland schakelde daarop een Fins laboratorium in voor DNA-onderzoek. Uit het Finse onderzoek bleek dat met grote zekerheid kan worden vastgesteld dat beide honden zijn aangevallen door een wolf.