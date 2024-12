Bijna 40 doden door vervalste alcohol in Istanbul

Volgens het kantoor hebben sinds 1 november 77 personen een vergiftiging opgelopen, waarschijnlijk door het drinken van alcohol waaraan de giftige stof methanol is toegevoegd. Het komt in Turkije vaker voor dat mensen vergiftigd raken door het drinken van vervalste alcohol. De illegale productie is toegenomen door de gestegen belastingen op alcoholische dranken.

De politie heeft veertien personen opgepakt die de alcohol op de markt gebracht zouden hebben en heeft 14.701 flessen alcohol in beslag genomen. De autoriteiten hebben daarnaast 32 bedrijven beboet voor het leveren van vervalste alcohol. De boetes bedragen gezamenlijk 2,6 miljoen Turkse lira (bijna 71.000 euro).