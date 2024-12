Vissen in sloten bij vliegbasis Leeuwarden bevatten te veel PFOS

Het water rond de vliegbasis is vervuild geraakt door bluswater dat jaren geleden werd gebruikt. Daar zat de chemische stof PFOS in. De stof valt onder de verzamelnaam PFAS en breekt niet of nauwelijks af in het milieu en kan schadelijke effecten hebben op mensen.

Defensie is bezig om de vervuilde grond weer schoon te krijgen. De eerste stap daarin wordt in februari en maart 2025 gezet. Tegelijkertijd wordt een onderzoek gedaan naar de omstandigheden en de vervuiling. De resultaten kunnen mogelijk helpen bij het saneren van andere defensieterreinen waar PFOS in de omgeving is gevonden.