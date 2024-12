Waterschappen zien noodzaak extra investering dijkversterking

De waterschappen en de rijksoverheid zitten samen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin is vastgelegd dat alle kosten gedeeld worden tussen de waterschappen en de regering.

De UvW benadrukt het belang van financiële zekerheid, aangezien de waterschappen de bijna twintig projecten in 2025 moeten starten om ze vanaf 2030 te kunnen uitvoeren. „Het gaat om megaprojecten in drukbebouwde gebieden”, aldus een woordvoerder van de unie. „We hopen dat het in de voorjaarsnota 2025 wordt meegenomen door de regering.”

De Tweede Kamer nam in november een motie aan die de regering verzoekt snel de 1,25 miljard euro te regelen voor de dijkrenovatie. De waterschappen hebben hun bijdrage van 1,25 miljard nu al toegezegd. De in totaal 2,5 miljard euro moet bovenop de al gereserveerde 3,2 miljard euro komen. Volgens de UvW is dat nodig om de dijken veilig te houden.

Tot 2050 moeten 1500 kilometer aan dijken worden versterkt. De waterschappen denken dat hiervoor tussen 2037 en 2050 tot 10 miljard euro extra nodig is. De versterkingen zijn bedoeld om te voorkomen dat extremere weersomstandigheden, zoals piekbuien en hoogwater, tot meer problemen leiden.