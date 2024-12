ECB-president Lagarde verwacht meer renteverlagingen

„We zijn er nog niet, maar we zijn dicht bij het bereiken van onze doelstellingen. Als de inkomende cijfers onze basislijn blijven bevestigen, dan is de reisrichting duidelijk en verwachten we de rente verder te verlagen”, aldus Lagarde in Vilnius.

Het belangrijkste rentetarief in de eurozone ging vorige week opnieuw met een kwart procentpunt omlaag. De centrale bank in Frankfurt vergadert op 30 januari opnieuw en dan wordt weer een rentestap met een kwart procentpunt verwacht. Door een lagere rente dalen de kredietkosten voor huishoudens en bedrijven. Die gaan daardoor mogelijk meer uitgeven en investeren.

De ECB verlaagde vorige week donderdag ook de groeiverwachtingen voor de economie van het eurogebied. De Europese economie kampt met name met zwakte in de industrie, waaronder in de grote Duitse autosector waar duizenden banen verloren gaan.

Die zwakte werd maandag nog eens onderstreept in de maandelijkse inkoopmanagersindex voor de eurozone van marktonderzoeker S&P Global. Daaruit bleek dat de industriële bedrijvigheid in december opnieuw fors is gekrompen. Daar staat dan wel weer tegenover dat de dienstensector in het eurogebied, met bijvoorbeeld detailhandel en toerisme, deze maand is gegroeid, na een krimp in november.