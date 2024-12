Zorgen in Overijsselse politiek over veiligheid van bussen

Binnenland

Enkele politici uit Overijssel hebben „ernstige zorgen” over de veiligheid van de bussen die rondrijden in een deel van de provincie. Bussen van vervoersbedrijf EBS zouden een te lange remweg hebben, sturen die vanzelf een bepaalde kant op trekken en ergonomisch verkeerd afgestelde stoelen voor de chauffeurs. „We horen van chauffeurs en medewerkers van EBS dat er niets wordt gedaan met meldingen”, zegt Statenlid Emma Peetsma van de PvdA. „De provincie moet dringend ingrijpen, want de veiligheid van het personeel én de reizigers staat op het spel.”