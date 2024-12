Ds. Veldman (HHK) in Canada begraven

De rouwdienst vond plaats in het kerkgebouw van de Springford Reformed Church te Springford, in Canada. Ds. M. Veldman, zoon van de overleden predikant en predikant in Ingersoll, Canada, leidde de dienst vanuit Psalm 65:1-4: „Een psalm van David, een lied, voor de opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; maar onze overtredingen, die verzoent Gij.”

Ds. W.M. Mulder, predikant van de Springford Reformed Church, sprak de aanwezigen na de meditatie toe. J. Veldman, zoon van ds. Veldman, sprak een memoriam uit en een dankwoord namens de familie.

Bij het geopende graf spraken ds. M. Veldman en een kleinzoon nog een kort woord en werd een Engelstalige berijming van Psalm 90 gezongen: „O God, our help in ages past,/ Our hope for years to come,/ Our shelter from the stormy blast,/ And our eternal home.”

Ds. K. Veldman overleed op zaterdag 7 december, op 80-jarige leeftijd.

Ds. K. Veldman. beeld Jaco Klamer

Klaas Veldman werd geboren op 26 mei 1944 in Zwolle. Hij diende hervormde gemeenten in Leerbroek (1979), Staphorst (1983) en Nederhemert (1987). Daarna stond hij in Springford (Canada, 1989), Pretoria (Zuid-Afrika, 1993), Plymouth (VS, 1994), Harskamp (1996), Grand Rapids (VS, 2001) en Vriezenveen (2004). Ds. Veldman ging in 2009 met emeritaat.