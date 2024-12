Tussen maandag en vrijdag staken dagelijks ruim duizend mensen de grens over. UNHCR schat het aantal wat lager in. De VN-vluchtelingenorganisatie telde tot vrijdag ongeveer 3000 mensen die via de grens met Turkije terugkeerden naar Syrië.

Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië in 2011 sloegen volgens een schatting van UNHCR in totaal ongeveer 4,8 miljoen Syriërs op de vlucht. Het merendeel, zo’n 3 miljoen vluchtelingen, werd in Turkije opgevangen. Ook Libanon, Jordanië, Irak en Egypte vingen grote aantallen op.

Het grote aantal vluchtelingen in Turkije leidde in eigen land tot kritiek op president Recep Tayyip Erdogan, die de Syriërs opriep terug te keren naar hun thuisland. Maandag heropende Turkije een grensovergang met Syrië. Erdogan sprak toen de verwachting uit dat veel Syriërs „veilig en vrijwillig” zouden vertrekken.