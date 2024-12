Iraanse president blokkeert strenge wet over hoofdbedekking

Door de wet zouden vrouwen die de verplichting om hun hoofd te bedekken niet nakomen hoge boetes kunnen krijgen. Vooral prominente personen zouden streng worden bestraft. Zo zouden ze een verbod krijgen hun beroep uit te oefenen en naar het buitenland te reizen. Ook kan tot 5 procent van hun vermogen in beslag worden genomen.

De SNSC is het hoogste orgaan van de Islamitische Republiek Iran dat beslist over veiligheidskwesties. De wet is al aangenomen door het parlement.

Sinds de dood van een jonge Iraanse vrouw in 2022 is er veel verzet tegen de strenge kledingvoorschriften. Mahsa Amini overleed in politiehechtenis nadat ze was gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier droeg. Vooral in grotere steden weigeren vrouwen sinds haar dood steeds vaker om zich aan de door de islamitische autoriteiten opgelegde kledingvoorschriften te houden.