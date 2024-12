Grote brand verwoest pannenkoekenrestaurant Ede

Op beelden is te zien dat metershoge vlammen opstijgen uit het dak van het in een voormalige boerderij gevestigde restaurant. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen restaurant, maar het pannenkoekenrestaurant „is zo goed als afgebrand”, zegt de woordvoerster.

De brandweer heeft het vuur onder controle, maar het blussen zal nog enkele uren duren. Om watertransporten vrije doorgang te verlenen is de Verlengde Arnhemseweg (N224) in beide richtingen afgesloten. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Er was niemand in het restaurant aanwezig.