Recept: lemoncurd

Elk voorjaar is het verbazingwekkend hoe snel de natuur opbloeit. Van kaal naar volle wasdom: dat lijkt soms in een oogwenk te gaan. Zeker als het na een periode van droogte overvloedig gaat regenen. Aan de frambozenranken zitten al heuse vruchtjes, de bramen staan volop in bloei. En ook aan de aardbeienplantjes, die na een vruchteloos jaar een herkansing (lees: een nieuwe plek) kregen, zitten zowaar een paar minibeien. Dat schept verwachtingen: binnenkort weer lekker zacht fruit uit eigen tuin. Overigens zit er ook een nadeel aan die groeispurts. Een paar veelbelovende kroppen sla en andijvie reageerden op die langverbeide regen door gelijk door te schieten.