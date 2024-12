McKinsey schikt voor ruim half miljard in opiatenonderzoek VS

McKinsey is een vijfjarige overeenkomst aangegaan voor uitstel van vervolging om strafrechtelijke aanklachten op te lossen. Volgens de aanklagers had McKinsey Purdue Pharma geadviseerd over maatregelen om de verkoop van OxyContin „op te voeren”. Het consultancybedrijf werd beschuldigd van samenzwering om een geneesmiddel verkeerd te etiketteren en belemmering van de rechtsgang.

Een voormalige senior partner van McKinsey, Martin Elling, heeft toegezegd schuld te bekennen aan belemmering van de rechtsgang, blijkt uit gerechtelijke stukken. Hij zou documenten over McKinseys werk voor Purdue hebben vernietigd.

Er lopen meerdere zaken tegen farmaceuten, apotheken en distributeurs van geneesmiddelen in de VS. Daarin worden bedrijven ervan beschuldigd de verslavingsrisico’s van pijnstillers te bagatelliseren. Ook zouden zij de veiligheid van patiënten onvoldoende in acht nemen, om zo hun winstmarges te vergroten. De afgelopen twintig jaar zou de opiatencrisis al aan meer dan 500.000 mensen in de VS het leven hebben gekost.

Het is ook niet de eerste schikking voor McKinsey. Het concern heeft eerder al voor honderden miljoenen dollars aan overeenkomsten gesloten. Daarmee schikte McKinsey al talrijke rechtszaken en andere juridische acties waarin het werd beschuldigd bij te dragen aan het aanjagen van de opiatencrisis door zijn advieswerk voor Purdue Pharma en andere farmaceutische bedrijven.