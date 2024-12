Gemeenteraad: Pas op de plaats met kerkbouw ggiN Rhenen

In een motie die met elf tegen zes stemmen is aangenomen, vraagt de raad burgemeester en wethouders „vooralsnog” geen medewerking aan de nieuwbouw te verlenen. „Qua maat en schaal is een gebouw in deze orde van grootte op deze locatie niet op z’n plek”, stelt de raad. SGP en CDA stemden tegen, het ChristenUnie-raadslid was wegens ziekte afwezig.

De ggiN wil bouwen aan de Bergweg-Oost, vanuit Rhenen gezien aan de overzijde van de spoorlijn, naast een bedrijventerrein aan de weg naar Achterberg. De grond daarvoor heeft ze al aangekocht.

Het huidige kerkgebouw in het hart van Rhenen is voor de ggiN veel te krap geworden. De kerkzaal heeft 530 zitplaatsen. „Op zondagmorgen moet een deel van de kerkgangers de kerkdienst in een benedenzaal via een scherm volgen. Zelfs die zaal zit nogal eens helemaal vol”, zegt kerkenraadsvoorzitter L. van der Tang. De bouwplannen gaan uit van een kerkzaal met 900 tot 1100 zitplaatsen.

„De vraag van de ggiN is zeer begrijpelijk”, spreekt de raad in de motie uit, „maar de gekozen locatie is niet geschikt.” Een argument is dat „de verkeersafwikkeling ter plekke problematisch is”. Rond het nabijgelegen kruispunt staan geregeld files. Daarnaast vreest de raad dat het kerkgebouw „te prominent aanwezig” zal zijn in het agrarische natuurlandschap tussen Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei, wat voor de provincie Utrecht of de omgevingsdienst een reden kan zijn om kerkbouw daar te blokkeren.

Wethouder Bert Flintelman (CDA) gaat over de ontstane situatie overleggen binnen het college van Rhenen en met de provincie. „Een alternatieve plek zoeken is een moeilijke en vrijwel onhaalbare opgave”, zei hij in de raadsvergadering.

Ouderling Van der Tang noemt de motie „heel vreemd en teleurstellend”. „In feite roept de raad op tot onbehoorlijk bestuur. Ongeveer een jaar geleden heeft het college positief gereageerd op ons principeverzoek. Sindsdien hebben wij allerlei stappen gezet, zoals het opstellen van een inrichtingsplan en het betrekken van adviseurs daarbij.”

Een geschiktere bouwplek is er volgens Van der Tang in Rhenen niet. „Wij hebben een groot aantal locaties grondig laten analyseren en hebben dat teruggekoppeld naar de gemeente. Die heeft dat verder afgestemd met de provincie. Van de gemeente kregen we daarna het advies dat de locatie aan de Bergweg-Oost het meest kansrijk was.”