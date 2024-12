Oostenrijk biedt Syrische vluchtelingen 1000 euro voor terugkeer

Oostenrijk was een van de eerste landen die na de machtswisseling in Syrië besloot om de asielprocedure voor Syriërs stop te zetten. De regering-Nehammer wil de veiligheidssituatie opnieuw beoordelen, zodat ook eventueel gedwongen terugkeer een mogelijkheid zou worden. Dat is niet mogelijk tot duidelijk is wat de plannen zijn van de nieuwe machthebbers en of zij bijvoorbeeld de rechten van etnische en religieuze minderheden respecteren.

Syriërs zijn de grootste groep asielzoekers in Oostenrijk, waar migratie een groot politiek thema is. Afgelopen oktober won de rechts-radicale FPÖ de parlementsverkiezingen, een islamkritische partij die uitgesproken tegen migranten is. Maar doordat de andere partijen de FPÖ uitsluiten als regeringspartner, probeert Nehammer nu weer een coalitie te vormen.