ECB-bestuurder Schnabel vreest einde aan tijdperk vrijhandel

Trump kwam afgelopen week met een reeks nieuwe heffingen op wat hij „Liberation Day” voor de Verenigde Staten noemde. Schnabel verklaarde dat het niet om bevrijding gaat, maar mogelijk een einde aan de wereldwijde vrijhandel. Zo heeft China al teruggeslagen met hoge heffingen op Amerikaanse goederen. De Europese Unie dreigt ook met tegenmaatregelen.

Ook ging Schnabel in op een eerdere opmerking van Trump dat de EU is opgericht om de VS „te naaien”. „De EU is niet opgericht om de VS te naaien, maar om juist te zorgen voor welvaart voor Europa. Het beste antwoord op de geopolitieke verschuivingen die we meemaken, is om Europa sterker te maken’, aldus de Duitse ECB-bestuurder.