Trump: handelsoorlog wordt niet makkelijk

„Houdt vol, het wordt niet makkelijk, maar het eindresultaat zal historisch zijn.” Volgens Trump zal zijn beleid van importheffingen op buitenlandse goederen zorgen voor een terugkeer van banen en bedrijfsactiviteit naar de VS in een mate die nooit eerder is gezien. „We zullen winnen”, aldus Trump.

Trump kwam afgelopen week met een reeks nieuwe heffingen voor buitenlandse producten en auto’s op wat hij „Liberation Day” voor de VS noemde. Op de financiële markten zorgden die nieuwe tarieven voor vrees voor een wereldwijde recessie en er werden enorme koersverliezen geleden. Daardoor ging voor biljoenen dollars aan beurswaarde op Wall Street in rook op.

China heeft al teruggeslagen met hoge heffingen op Amerikaanse goederen. In zijn bericht op Truth Social stelde Trump dat China veel harder wordt getroffen door de Amerikaanse heffingen dan de VS door de Chinese tarieven. „Zij, en veel andere landen, hebben ons zeer slecht behandeld.”