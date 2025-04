Jaguar Land Rover pauzeert export naar VS

Het bedrijf uit Coventry gaat nu eerst samen met zakelijke partners kijken naar de impact van de heffingen op de activiteiten en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden.

Trump heeft een heffing van 25 procent ingevoerd op auto’s van buitenlandse makelij die donderdag van kracht werd. Voorafgaand aan die tarieven zei het bedrijf nog dat zijn luxemerken wereldwijde aantrekkingskracht hebben.

In het eind maart afgesloten boekjaar verkocht Jaguar Land Rover, eigendom van het Indiase Tata Motors, in totaal ruim 431.000 auto’s, waarvan bijna een kwart in Noord-Amerika. Jaguar Land Rover zou nog wel een behoorlijke voorraad auto’s in de VS hebben die niet onder heffingen vallen.

De heffingen van Trump kunnen flinke gevolgen hebben voor de Britse auto-industrie die directe werkgelegenheid biedt aan ongeveer 200.000 mensen. Volgens brancheorganisatie SMMT zijn de VS na de Europese Unie de grootste importeur van Britse auto’s met een aandeel van bijna 20 procent.

Trump heeft verder een algemeen tarief van 10 procent opgelegd voor goederen uit het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering heeft gezegd een handelsdeal te willen sluiten met Washington. Premier Keir Starmer verklaarde dat die heffingen economische gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk gaan hebben, maar dat de overheid kalm moet blijven.