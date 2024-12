Op het historische orgel in de Zuiderkerk van Enkhuizen, ruim dertig jaar geleden gerestaureerd door de firma Flentrop, speelt Spijker werken van Bruhns, Van Noordt, Speuy, Weckmann, Böddecker en Bach. Rode draad is de Lofzang van Maria, ook wel aangeduid als ”Magnificat”, in het Nederlands van de Gouden Eeuw ”Lof-sanck Maria”.

Van begin tot eind klinkt het orgel in al zijn pracht en glans, echt een schitterend instrument! Wel jammer dat sopraan Marjon Strijk, afgezien van haar bijdrage aan het Magnificat van Böddecker, slechts in 5 procent van de cd-tijd te beluisteren valt. In de tracklist wordt ook niet vermeld in welke stukken zij zingt.

De waarde van de cd zou aanmerkelijk gestegen zijn als er informatie was opgenomen over het orgel in kwestie (inclusief stemming, want die wijkt af van de gebruikelijke), de lengte van de afzonderlijke tracks en een grondige toelichting op de gespeelde en gezongen werken (nu veel te mager). Belangrijkste omissie betreft de gezongen teksten. Die ontbreken helaas.

Kortom, een fraaiere afwerking zou dit mooie visitekaartje voor het Enkhuizense orgel gesierd hebben.

Magnificat – Zuiderkerk Enkhuizen, Marjon Strijk (sopraan), Jan Spijker (orgel); € 17,50; verkrijgbaar in de Zuiderkerk in Enkhuizen of via janspijker21@gmail.com, verzendkosten € 3,70.