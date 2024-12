Zendingsorganisatie GZB steunt twee projecten in Syrië: een medische kliniek van de presbyteriaanse kerk in Aleppo en een medisch project in Homs. Tijdens de opmars van de rebellen en de val van het regime van president Assad sloot de kliniek in Aleppo de deuren, maar inmiddels zijn die weer open, zegt Arie van der Poel, regiocoördinator Midden-Oosten bij GZB.

De houding van de rebellen die de macht hebben overgenomen, het uitblijven van incidenten en de hoge medische nood gaven de doorslag om de kliniek weer te openen, zegt Van der Poel. „Opstandelingen zochten vorige week toenadering tot kerkelijke leiders. Ze stelden in vrede te willen samenleven en de veiligheid van christenen te garanderen.”

De kliniek heeft wel een kleinere bezetting, omdat veel artsen nog niet zijn teruggekeerd. „Men richt zich vooral op chronische zieken en medicijnuitgifte aan zwangere vrouwen.”

Van der Poel hoopt dat de kliniek ook in de toekomst open kan blijven. „De situatie in het land is onoverzichtelijk. Vluchtelingen keren terug naar hun woonplaats, gevangenen zijn losgelaten, het Syrische leger is absent en de politie functioneert nauwelijks.”

Een medisch project in Homs gaat op bescheiden schaal door. Een aantal christenartsen houdt daar een spreekuur voor de allerarmsten. Zij kunnen langskomen met hun rekeningen voor medische zorg. Een comité beoordeelt die en levert bij goedkeuring een financiële bijdrage.

De GZB houdt zich momenteel vooral bezig met de geestelijke ondersteuning en bemoediging van haar kerkelijke partners in Syrië. „Daar is nu het meest behoefte aan.” Ze onderzoekt of er mogelijkheden zijn voor bredere steun.

Kachels

Bijzondere Noden (BN) , de diaconale organisatie van de Gereformeerde Gemeenten, levert sinds een aantal jaar, in samenwerking met ZOA, winterhulp aan vluchtelingen in Syrië. „Die hulp gaat nog steeds door”, aldus projectcoördinatoren Marlene Pors en Leonora van Dorp.

In de winter zakt de temperatuur in de gebieden Al Qunaytirah en Dar’a onder het vriespunt. Er is een groot tekort aan brandstof en elektriciteit in het land. Hierdoor zijn mensen gedwongen alternatieven te vinden. Ze gebruiken brandhout en zelfs pistachenoten om te koken en zich te verwarmen. Dit levert in overvolle tenten gevaarlijke situaties op.

Om de vluchtelingen te ondersteunen, distribueert BN kachels en brandstof op het platteland. Dankzij deze heaters kunnen zo’n 600 huishoudens hun huis verwarmen en eten koken.

De projectcoördinatoren geven aan dat het verder lastig is om hulp te bieden aan Syrië vanwege de sancties van de EU tegen het land. „De banken interpreteren deze sancties erg strikt. Alleen enkele overheidsinstanties en grote ngo’s als ZOA mogen geld overmaken en er hulp bieden. Wij mogen daar niets doen. Daar lijdt de gewone burger onder.”

Mosterdzaad

Syrische christenen in Nederland en in Europa hebben onlangs het project Mosterdzaad opgezet om hun geloofsgenoten in Syrië te steunen. Het project ondersteunt dertien missionaire initiatieven van kerken in onder andere Damascus, Homs en Aleppo, maakte zendingsorganisatie Cama deze week bekend.

Evangelisten werken vanuit lokale kerken en dienen hun omgeving met praktische, emotionele en geestelijke hulp. Dit gebeurt via kinderwerk, vrouwengroepen en individuele begeleiding. Coördinator Arie Verduijn van Cama: „Deze mensen willen niet vluchten, ondanks alle onzekerheid. Integendeel, in navolging van Jezus willen ze dienen en regelmatig blijkt dat zo aanstekelijk dat ook anderen Jezus willen gaan volgen.”

De naam Mosterdzaad is gekozen omdat de initiatiefnemers hopen dat dit project het begin is van meer lokale missionaire initiatieven. „Daarvoor is gebed en financiële ondersteuning nodig.”