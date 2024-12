Aandacht voor waterzuiveraar NX Filtration op beurs na omzetalarm

NX Filtration rekent nu op een omzet dit jaar van tussen de 10,5 miljoen en 11,5 miljoen euro, wat neerkomt op een groei van 30 tot 40 procent ten opzichte van 2023. Eerder werd nog uitgegaan van een omzet van meer dan 16 miljoen euro. Topman Floris Jan Cuypers zegt teleurgesteld te zijn in de lager dan verwachte omzet dit jaar, maar kijkt met vertrouwen vooruit en voorziet voor 2025 een omzetgroei van 50 tot 70 procent.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omlaag, na de koersverliezen op Wall Street. De Nikkei in Tokio sloot de week 1 procent lager af. Volgens persbureau Reuters neigt de Bank of Japan ernaar om de rente volgende week onveranderd te laten. Eerder dit jaar verhoogde de centrale bank de rente om de inflatie in het land aan te pakken.

De Kospi in Seoul won 0,5 procent. Beleggers wachten vooral op de nieuwe stemming in het parlement over het afzetten van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol op zaterdag. Een eerdere stemming om Yoon af te zetten mislukte doordat zijn eigen politieke partij de stemming boycotte in het parlement. De positie van Yoon staat onder druk door de kortstondige militaire noodtoestand die hij vorige week uitriep.

De beurzen in Hongkong en Shanghai zakten 1,8 en 1,9 procent. De Chinese leiders beloofden na afloop van hun jaarlijkse economische bijeenkomst om de economie verder te ondersteunen en de consumptiebestedingen aan te jagen, maar concrete maatregelen bleven uit.

Op het Damrak liet chemicaliëndistributeur IMCD weten het Chinese Daoqin over te nemen. De distributeur van onder meer voedingssupplementen en voedingsingrediënten uit Shanghai behaalde in 2023 een omzet van ongeveer 16 miljoen euro en telt 21 medewerkers.

De euro was 1,0460 dollar waard, tegen 1,0504 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 70,08 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 73,46 dollar per vat.