Premier Dorin Recean zei dat de Russische president Vladimir Poetin „de bevolking zonder gas en elektriciteit wil laten en hen gegijzeld wil houden. Moskou doet dit om de situatie in Moldavië te destabiliseren.”

Het parlement keurde de maatregel goed nadat Recean had betoogd dat de noodtoestand het mogelijk maakt dat de Moldavische regering kan ingrijpen in de verdeling van het nog beschikbare gas. Ook kan de export worden beperkt.

De levering van Russisch aardgas aan Moldavië loopt door Oekraïne, maar Kyiv heeft een contract met het Russische Gazprom voor de doorvoer van gas per 31 december opgezegd. Recean zei dat de doorvoerkwestie een „kunstmatig probleem” is, aangezien Russisch gas ook via andere routes kan worden geleverd - bijvoorbeeld via de TurkStream-pijpleiding naar Turkije, en vervolgens via Bulgarije en Roemenië.

Gazprom zou in onderhandelingen de voortzetting van gasleveringen via alternatieve routes echter koppelen aan de eis dat Moldavië een schuld op eerdere leveringen betaalt. Die bedraagt volgens de Russen 709 miljoen dollar (zo’n 677 miljoen euro).

Het gas uit Rusland komt momenteel Moldavië binnen via de zelfverklaarde ministaat Transnistrië, die pro-Russisch is. Daar wonen ongeveer 650.000 mensen van wie meer dan de helft Russisch als eerste taal heeft. In 1990 scheidde het gebied zich af van Moldavië. Russische troepen helpen er nu de onafhankelijkheid te handhaven. Vrijwel geen enkel land erkent deze onafhankelijkheid. Via een energiecentrale in Transnistrië wordt het gas doorverkocht aan Moldavië. De opbrengsten komen vooral Transnistrië ten goede.