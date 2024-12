Syrische Koerden nemen vlag van nieuwe leiders over

Buitenland

Het autonome Koerdische bestuur in het noordoosten van Syrië neemt de Syrische ‘rebellenvlag’ aan en hijst deze op overheidsgebouwen. De vlag is „een symbool van een nieuw tijdperk” volgens de Koerden. De rebellen die afgelopen weekend het regime van Assad ten val brachten, voeren een groen-wit-zwarte vlag met drie rode sterren. Deze vlag was in gebruik toen Syrië in 1930 onafhankelijk werd.